martino-esce-col-singolo-“semplicemente-(nun-fa-accussì)”

Riprende il celebre brano degli Zero Assoluto

Milano, 4 mag. (askanews) – Martino, artista napoletano classe ’96, è uscito venerdì 3 maggio con Artist First, il nuovo singolo “Semplicemente (Nun Fa Accussì)”, prodotto da Dat Boi Dee, Sottomarino e Drew.

Il brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali riprende il celebre brano degli Zero Assoluto “Semplicemente”, la hit anni 2000 del duo romano composto da Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi, entrata nel cuore di più generazioni. Nel pezzo non manca l’unicità dello stile di Martino che con naturalezza unisce delle parti rap in napoletano, creando una fusione unica tra culture, generi e stili musicali, con riferimenti che spaziano dall’ hip hop al cantautorato partenopeo. Martino racconta: “Questa canzone nasce dalla voglia di esprimere un concetto di amore nella sua totalità, nella prima parte del brano racconto il lato “facile” di una relazione, dove tutto va per il meglio, vivendo la spensieratezza che dona l’inizio di un sentimento. Nella seconda parte invece ho cercato di raccontare dinamiche quotidiane che possono vivere le coppie, fatte di momenti difficili, dove solo l’unione e l’amore possono fungere da cura. Il tutto è coronato dal ritornello storico degli Zero Assoluto che rappresenta in maniera essenziale un concetto di amore che sento molto vicino”. Come in ogni brano di Martino, anche “Semplicemente (Nun Fa Accussì)” racchiude per l’artista una parte importante della sua vita e della sua poetica, racconti e storie che si intrecciano e che creano il ritratto di una vita che ha come temi cardine: la dimensione spirituale, l’amore e la rivalsa.