Il giornalista Carmine Martino ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a Radio Kiss Kiss Napoli su alcuni temi attuali in casa Napoli.

CLICCA QUI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SUL NAPOLI

Le parole di Martino

“Non si deve mettere in discussione il rapporto tra allenatore e squadra, Gattuso ha il polso della situazione in mano. Sono tutti compatti verso un’unica direzione. Il modulo è relativo, il 4-2-3-1 va bene, ma c’è bisogno del centravanti fisico come punto di riferimento in attacco altrimenti diventa un problema. Se non c’è Osimhen deve giocare Petagna, e se non c’è nemmeno Petagna allora bisogna reinserire Llorente. Altrimenti si cambia modulo”.

CLICCA QUI PER FOTO E VIDEO ESCLUSIVI

The post Martino: “Gattuso ha il controllo della situazione. 4-2-3-1 solo con attaccante fisico” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento