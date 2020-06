Carmine Martino, giornalista e telecronista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal“. Martino ha parlato del prossimo match di Coppa Italia tra Napoli ed Inter, che si giocherà in un San Paolo totalmente vuoto. Secondo il telecronista vincerà la squadra con la preparazione atletica migliore, dato che è praticamente l’unico fattore che conterà davvero.

LE PAROLE DI CARMINE MARTINO

Queste le parole del telecronista di Radio Kiss Kiss Carmine Martino: “Credo che il Napoli voglia mettersi in mostra in questa semifinale di Coppa Italia, l’Inter allo stesso modo. E’ molto complicato fare pronostici, a parte il risultato dell’andata (favorevole agli azzurri), non abbiamo altri fattori che ci aiutano a capire come potrebbe andare questa gara. E’ impossibile immaginare lo stato fisico dei giocatori, ci saranno anche diverse assenze proprio per questo motivo (Manolas). Avremo un’idea di questa partita solo quando l’arbitro fischierà effettivamente l’inizio”.

SEMIFINALE IN UN SAN PAOLO COMPLETAMENTE VUOTO

Il giornalista si sofferma anche sul fattore mancante che avrà il Napoli, il dodicesimo uomo in campo: “Senza il San Paolo sarà solo la classe dei giocatori a fare la differenza. I protagonisti potrebbero essere i preparatori atletici, dato che al momento il fattore davvero importante è la forma fisica dei calciatori. Se qualcuno ha azzeccato una preparazione particolare, potrebbe regalare qualcosa in più alla sua squadra”.

The post Martino: “Napoli-Inter? Vincerà la squadra con la preparazione atletica migliore” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento