Martino: “Non capisco perché Gattuso dice certe cose, il Napoli deve lanciare segnali chiari”

Il giornalista Carmine Martino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 8 questa sera.

Contro l’Inter ci sono stati tre errori, con la Lazio uno solo ma comunque decisivo. Bisogna chiedersi il perché di tutti questi errori individuali, Gattuso dovrebbe fornirci delle risposte. Non so fino a che punto Ancelotti sia stato accontentato sul mercato, ma non credo sia un problema fisico e di mancanza di allenamento come dice Gattuso. Non capisco perché le dice. Il Napoli deve lanciare segnali chiari sugli obiettivi nei prossimi anni. Ci sono stati problemi anche con gli arbitri che hanno determinato alcuni risultati.