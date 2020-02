Martino: “Senza gli errori arbitrali il Napoli non sarebbe mai andato in crisi”

Carmine Martino, giornalista, è intervenuto nel corso di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare le ultime polemiche sugli arbitri in seguito ad alcuni errori grossolani.

LE PAROLE DI CARMINE MARTINO

“Questo campionato del Napoli è stato minato dagli arbitri. Se non ci fossero stati alcuni episodi sfavorevoli gli azzurri non sarebbero mai andati in crisi. Probabilmente il terremoto che si è scatenato con l’ammutinamento non ci sarebbe neanche mai stato.

Ad esempio, nel calcio inglese, non si fischia quasi mai. In Italia invece pretendiamo ci siano molti interventi del direttore di gara”.

