martinorossi-e-africa-mission-per-sviluppo-agricolo-in-uganda

Aizneda produttrice farine sostiene scuola locale gestita da Ong

Roma, 17 giu. (askanews) – MartinoRossi è a fianco di Africa Mission in un importante progetto che mira a promuovere lo sviluppo agricolo in Uganda. L’azienda di Malagnino, leader nella produzione di farine, semilavorati, ingredienti funzionali e prodotti plant-based senza glutine, allergeni e OGM da cereali e legumi coltivati in filiera controllata, sostiene la scuola locale di Agribusiness, gestita dalla ong Africa Mission, situata nella località di Alito, nel centro dell’Uganda, per aiutare le comunità locali a raggiungere uno sviluppo rurale sostenibile, con l’obiettivo di contrastare povertà e disoccupazione.

“I nostri agronomi Tommaso Sozzi e Simone Cocina si sono recati in Uganda nel mese di gennaio per visitare la scuola di AgriBusiness gestita da Africa Mission. Accompagnati da Pier Giorgio Lappo, responsabile di Africa Mission in Uganda, che da molti anni dedica il suo tempo ad assistere e sostenere le comunità locali, abbiamo identificato la modalità migliore per supportare questa comunità, cercando di mettere al loro servizio il nostro tempo e le nostre conoscenze”, spiega Giorgio Rossi, presidente di MartinoRossi.

MartinoRossi si impegna così a supportare la scuola fornendo competenze tecniche e know-how ed affiancando i docenti nella formazione dei futuri agricoltori. L’obiettivo è migliorare la produzione agricola sia in termini qualitativi che quantitativi.