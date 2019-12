Martorelli: “Lobotka può dare al Napoli quello che serve, non escludo sorprese”

Lobotka sarà il primo colpo del Napoli di Gennaro Gattuso. L’affare sembra in dirittura d’arrivo: il Celta Vigo ha accettato l’offerta del club azzurro. Il centrocampista slovacco arriverà in Serie A per 16 milioni di euro più 2 di bonus, firmando un quinquennale da due milioni di ingaggio all’anno. Il noto agente Giocondo Martorelli, nel corso di una lunga intervista ai microfoni di tuttomercatoweb, ha dichiarato:

“È un giocatore che può dare al Napoli proprio quello che manca adesso. Sono partiti Diawara e Rog, ma il solo arrivo di Elmas in estate ha fatto sì che in mediana si sentisse l’assenza di almeno un calciatore. Con Lobotka Gattuso avrebbe più scelte, ma non escludo delle sorprese anche in ottica Napoli. Giuntoli è un altro dirigente che sa guardare oltre l’immediato, penso per esempio all’operazione Amrabat: se i partenopei riusciranno a prenderlo per l’estate, realizzeranno un colpo davvero importante. Il centrocampista del Verona può crescere ancora tanto da qui a maggio secondo me”.

Lobotka-Napoli, i dettagli

Il Napoli ha deciso di accelerare per Stanislav Lobotka non appena l’Arsenal ha chiuso ogni spiraglio nella trattativa che portava a Lucas Torreira. La dirigenza partenopea non ha voluto perdere ulteriore tempo, così da regalare quanto prima a Mister Gattuso il regista richiesto. L’accordo tra Napoli e Celta Vigo è stato raggiunto, adesso non resta che formalizzarlo e firmare il nuovo contratto. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nei primi giorni del 2020.

