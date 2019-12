Martusciello: “La Juve potrebbe non vincere subito”: bufera sul vice di Sarri

​Giovanni Martusciello ha parlato allo ​Juventus Official Fan Club di Ischia scatenando un vespaio di polemiche sui social. Le sue dichiarazioni fanno discutere e alcuni tifosi non l’hanno presa bene, criticando il vice allenatore bianconero. Queste le parole del vice di Sarri: “E’ chiaro che avere tutto e subito non è semplice, se ci soffermiamo al risultato andremo incontro a delle difficoltà enormi, quindi bisogna estranearsi dal risultato finale, che può essere vittoria o sconfitta come è… continua a leggere sul sito di riferimento