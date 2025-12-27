sabato, 27 Dicembre , 25

Amazon: “Stop a piani consegna con droni in Italia, avanti in Usa e Gb”

(Adnkronos) - Amazon sospende il servizio Prime Air...

Superenalotto, numeri e combinazione vincente 27 dicembre 2025

(Adnkronos) - E' stata estratta la combinazione vincente...

Ucraina, Meloni: “Unità di vedute tra Europa, Kiev e Usa necessaria per stop a guerra”

(Adnkronos) - E' importante "mai come in questo...

Napoli, 18enne accoltellato a Chiaia: si costituiscono due minorenni

(Adnkronos) - Hanno 15 e 17 anni i...
marusic-cade-in-area,-gila-tocca-di-mano:-rigori-‘fantasma’-in-udinese-lazio?
Marusic cade in area, Gila tocca di mano: rigori ‘fantasma’ in Udinese-Lazio?

Marusic cade in area, Gila tocca di mano: rigori ‘fantasma’ in Udinese-Lazio?

DALL'ITALIA E DAL MONDOMarusic cade in area, Gila tocca di mano: rigori 'fantasma' in Udinese-Lazio?
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Proteste in Udinese-Lazio. Nel match di oggi, sabato 27 dicembre, tra friulani e biancocelesti a essere protagonisti sono stati anche alcuni episodi giudicati quantomeno ‘dubbi’ dalle due panchine. La prima a protestare è stata la squadra di Sarri: intorno al 70′, Marusic viene servito in area di rigore e si ritrova davanti a Padelli, ma viene chiuso dall’intervento di due difensori bianconeri. 

Dopo la caduta del terzino montenegrino, immediate le proteste laziali, ma i dubbi vengono fugati dopo pochi secondi. I replay mostrano infatti come Marusic sia inciampato sul pallone, tentando di portarselo avanti con la suola, e non venga quindi ostacolato dall’intervento degli avversari. Diverso quanto accade pochi minuti dopo nell’area biancoceleste. 

Al 73′ l’Udinese protesta per un tocco di mano di Gila in area di rigore su un cross che arrivava dalla sinistra. Il difensore spagnolo effettivamente blocca il pallone con il braccio, leggermente allargato ma con il gomito attaccato al corpo, ma dopo aver colpito la sfera con la coscia. Nella carambola che ne segue la palla sfila quindi sul braccio, con l’arbitro Colombo che, dopo un rapido check con il Var, decide, come da regolamento, di lasciare proseguire. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.