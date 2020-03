Maschere da sub di Decathlon trasformate in ventilatori ospedalieri

“Ho l’idea di trasformare una maschera da sub in un ventilatore. Mi date una mano?” Di necessità virtù, è il detto, e quando il genio creativo italiano è all’opera nascono le grandi idee e le soluzioni che facilitano e aiutano al tempo stesso anche la nostra vita. E in tempi di coronavirus e di emergenza sanitaria di idee e invenzioni ce n’è più che mai bisogno. L’ultima trovata riguarda la trasformazione della maschera da sub commercializzata da Decathlon in un respiratore ad uso ospedaliero, oggi più che mai necessaria almeno nella prima accoglienza al pronto soccorso e per una terapia sub-intensiva d’urgenza.

