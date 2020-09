BOLOGNA (ITALPRESS) – Una “anteprima” di quello che gli oltre 9.000 mila bambini iscritti ai nidi e alle scuole di infanzia di Bologna dovranno affrontare a partire da domani per tornare in classe è andata in scena questo pomeriggio al nido Gramsci del quartiere Borgo Panigale-Reno. “Le nostre educatrici non vedono l’ora di poter rivedere tutti i bambini” ha detto la coordinatrice Anna Dimattia. “La preoccupazione dei genitori – ha spiegato ancora – riguarda come gestiremo un caso di semplice raffreddore da un caso di raffreddore che comporta l’isolamento del bambino. Su questo abbiamo risposto che abbiamo bisogno di ulteriori indicazioni dalla Asl di riferimento e per questo aspettiamo un incontro a distanza nei prossimi giorni”.

L'articolo Mascherine e percorsi separati, domani a Bologna 9.000 bimbi all'asilo

