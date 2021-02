Maserati verso il futuro con Nettuno Engine Lab

MODENA (ITALPRESS) – Jonata Azzali, Maserati powertrain facility manager, ha presentato l’avveniristico Nettuno Engine Lab, il laboratorio dove si assembla il motore della MC20, eletta Super Sports Car of the Year da British GQ. Alla fine degli anni trenta del secolo scorso i fratelli Orsi trasferirono la fabbrica Maserati da Bologna a Modena. Oggi è stata costruita su quel terreno l’area Engine Lab proprio dove da quasi un secolo si assemblano motori. Nel corso delle opere di restauro e recupero sono stati rinvenuti i vecchi basamenti con i quali si fissavano i freni motore per provare i motori, vera e propria archeologia industriale.

