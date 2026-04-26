Masi rilancia sull’Oltrepò Pavese con il nuovo “Pinot Noir del Re”

Milano, 26 apr. (askanews) – Masi ha presentato nei giorni scorsi a Vinitaly il “Pinot Noir del Re”, Pinot Noir fermo in purezza prodotto nella Tenuta Casa Re, nell’Oltrepò Pavese, aggiungendo un rosso al progetto avviato in questo territorio dopo l’acquisizione della proprietà nel 2023.

Il vino nasce a Montecalvo Versiggia (Pavia), nella valle del Versa, in una Tenuta di 15 ettari interamente coltivati a Pinot Nero, accanto a Santa Maria della Versa, centro legato storicamente alla produzione spumantistica italiana. Dopo “Moxxe del Re” Brut e Rosé, Masi amplia così la gamma della Tenuta con un’etichetta ferma dedicata al vitigno che più identifica questa parte di Lombardia, capace dunque di tenere insieme vocazione territoriale e impostazione internazionale.

“Il Pinot Nero è ‘il’ vino, senza se e senza ma: essenziale e mai esibito. Non ama gli eccessi e, pur con una personalità ben definita, non ha bisogno di lunghe maturazioni ma di rispetto della sua natura” ha dichiarato Sandro Boscaini, presidente del Gruppo Masi, sottolineando che “qui, nell’Oltrepò Pavese, trova la sua zona di elezione e raggiunge la sua massima espressione in un equilibrio perfetto di raffinatezza e setosità”, .

Dal punto di vista tecnico, il nuovo vino nasce da una selezione di uve provenienti da terreni calcarei con marne e argilla limosa. L’affinamento in rovere dura sei mesi. Nel disegno dell’azienda, questa etichetta rappresenta anche un tassello strategico. “Pinot Noir del Re si inserisce nella strategia di Masi volta a valorizzare i territori” ha aggiunto Boscaini, concludendo che “siamo pronti, con il dovuto rispetto, a contribuire al nuovo respiro internazionale dell’Oltrepò Pavese mettendo a servizio del Pinot Nero il nostro patrimonio storico, il know-how tecnico e la vocazione all’export”

Lo stesso presidente ha collegato il debutto del vino anche a una dimensione personale. “Dopo una vita consacrata a vini iconici come l’Amarone, tanto da guadagnarmi il soprannome ‘Mister Amarone’, oggi ho il privilegio di dedicarmi anche a un’altra mia passione: il Pinot Nero. Il nostro ‘Pinot Noir del Re’ rappresenta il coronamento di una mia ricerca pluridecennale: in Oltrepò Pavese ho trovato finalmente un’espressione stilistica capace di incarnare davvero la mia visione con il carattere che cerco in un grande Pinot Nero”.