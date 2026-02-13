venerdì, 13 Febbraio , 26

Wanna Marchi investita a Milano: “Sono devastata, ho rischiato la vita”

(Adnkronos) - "Ho una faccia stravolta, sono devastata"....

Ucraina, nuovi attacchi russi. Rubio: “Spero di vedere Zelensky a Monaco”

(Adnkronos) - Nuovi massicci attacchi della Russia sull'Ucraina...

Sparatoria all’università del South Carolina, almeno due morti

(Adnkronos) - E' di almeno due morti e...

‘Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte’, stasera 13 febbraio: la puntata a tema

(Adnkronos) - Un appuntamento speciale quello di stasera,...
massa,-uomo-trovato-morto-sul-balcone-di-casa:-sul-corpo-segni-di-coltellate
Massa, uomo trovato morto sul balcone di casa: sul corpo segni di coltellate

Massa, uomo trovato morto sul balcone di casa: sul corpo segni di coltellate

DALL'ITALIA E DAL MONDOMassa, uomo trovato morto sul balcone di casa: sul corpo segni di coltellate
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Tragedia nella serata di ieri, giovedì 12 febbraio, a Licciana Nardi, piccolo centro della Lunigiana in provincia di Massa Carrara. Un uomo di 55 anni è stato trovato morto sul balcone della propria abitazione, in località Villa di Panicale. 

A lanciare l’allarme è stata la moglie, rientrata in casa e trovatasi davanti a una scena drammatica: il marito giaceva a terra, in mezzo al sangue. Sotto choc, la donna ha immediatamente chiamato il 112. In pochi minuti sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. 

Secondo le prime informazioni trapelate, il 55enne presenterebbe una o più ferite da arma da taglio, verosimilmente inferte con un coltello. Gli inquirenti, tuttavia, mantengono il massimo riserbo sulla dinamica dell’accaduto. Al momento nessuna pista viene esclusa dai carabinieri che conducono le indagini: si indaga per chiarire se si sia trattato di un gesto autonomo o se vi sia stato l’intervento di terze persone. La moglie, colta da malore per lo shock, è stata trasportata al pronto soccorso di Fivizzano per accertamenti. I carabinieri, sotto la guida della Procura di Massa, hanno svolto i rilievi con la sezione scientifica e stanno ascoltando i familiari per ricostruire con precisione le ultime ore di vita del 55enne. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.