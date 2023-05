Massicce esercitazioni a fuoco vivo Usa-Corea del Sud

Nordcorea: è una pura “str****ta”

Roma, 25 mag. (askanews) – La Corea del Sud e gli Stati Uniti conducono oggi le loro più grandi esercitazioni a fuoco vivo della storia in una città di confine nord-orientale per celebrare il 70mo anniversario dell’alleanza, in un momento in cui è intenso lo sforzo dei due paesi per rafforzare la deterrenza rispetto alle provocazioni della Corea del Nord. L’hanno reso noto funzionari del ministero della Difesa, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Yonhap.

L’esercitazione congiunta combinata, la prima del suo genere in sei anni, si svolge presso il “Seungjin Fire Training Field”, noto anche come “Nightmare Range”, a Pocheon, 52 chilometri a nord-est di Seoul, hanno spiegato i funzionari.

Le manovre saranno una vetrina per la potenza di fuoco degli alleati generata dai loro principali sistemi d’arma: i caccia F-35A, gli elicotteri d’attacco Apache AH-64, i carri armati K2 e i sistemi di razzi a lancio multiplo. Gli Stati Uniti potrebbero schierare aerei d’attacco A-10 e caccia F-16.

La scorsa settimana, i media di stato nordcoreani hanno prevenuto che la prevista “esercitazione di guerra” contro una “potenza nucleare” è “solo una pura str****ta”.

Gli alleati prevedono di condurre l’esercitazione altre quattro volte il mese prossimo: il 2, 7, 12 e 15 giugno.

L’ultima esercitazione di questo tipo si è svolta nel 2017 e ha mobilitato 48 unità sudcoreane e statunitensi e oltre 2.000 soldati.

