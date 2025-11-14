massiccio-attacco-russo-contro-kiev,-centinaia-di-missili-e-droni:-ci-sono-morti-e-feriti

Milano, 14 nov. (askanews) – Nella notte tra il 13 e il 14 novembre la Russia ha lanciato un massiccio attacco con missili e droni contro la capitale Kyiv e i suoi sobborghi. Secondo l’edizione on-line del “Kyiv Independent” le prime esplosioni sono state registrate intorno alle 00.45 locali, seguite da altre due ondate tra l’1 e l’1.30.

Il sindaco di Kyiv, Vitali Klitschko, ha riferito al giornale ucraino che i detriti di un drone hanno colpito un edificio residenziale di cinque piani nel distretto di Dniprovskiy, mentre un incendio è divampato al dodicesimo piano di un altro palazzo. Altri roghi sono stati segnalati dall’esercito al decimo piano di un edificio nel distretto di Podilskyi e un altro sul tetto di un immobile di cinque piani nel distretto di Solomianskyi. Si sono registrati blackout in diversi quartieri.

Il vasto attacco russo con missili e droni ha provocato danni in otto dei dieci distretti della capitale. Il capo dell’amministrazione militare della città, Timur Tkatchenko, ha denunciato “colpi contro edifici residenziali” e “numerosi palazzi danneggiati in quasi ogni distretto”, parlando inizialmente di dodici feriti, fra cui una donna incinta.

Il sindaco Vitali Klitschko ha invitato i cittadini a rifugiarsi nei bunker, parlando di “un attacco massiccio contro la capitale”. Incendi sono scoppiati in più quartieri e alcune zone sono rimaste temporaneamente senza riscaldamento per danni alla rete. Situazione difficile anche nell’area metropolitana: il sindaco di Irpin, Oleksandr Markoushyn, ha descritto una “notte difficile” con “molteplici shahed e missili” in sorvolo sulla città. Sul fronte militare, la Russia continua ad avanzare nell’est del Paese, in particolare nella regione di Donetsk dove si concentrano i combattimenti, e prosegue da settimane con bombardamenti contro infrastrutture civili, energetiche e ferroviarie mentre le temperature scendono con l’arrivo dell’inverno.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha comunicato che quattro persone sono state uccise nel vasto attacco russo contro Kiev. Su X, ha precisato che decine di persone sono state inoltre ferite. “Circa 430 droni e 18 missili sono stati utilizzati durante questo attacco”, ha indicato. “Si è trattato di un attacco deliberatamente calcolato per infliggere il massimo danno alle persone e alle infrastrutture civili”, ha aggiunto, specificando che decine di edifici residenziali sono stati danneggiati.

Il ministero della Difesa moscovita, citato dalle agenzie russe ha sottolineato che la Russia ha lanciato nella notte un massiccio attacco, anche con missili balistici Kinzhal, contro l’industria difensiva e gli impianti energetici ucraini in risposta agli attacchi di Kiev.