venerdì, 21 Novembre , 25

Ucraina, dal Donbass alla Russia e Kiev mai nella Nato al ritorno di Mosca nel G8: ecco il piano di pace di Trump

(Adnkronos) - Dai territori del Donbass ceduti alla...

Mezzaroma (Ss Lazio): “Con Aisla per abbattere le barriere e tifare allo stadio”

(Adnkronos) - “La responsabilità e il peso di...

Rollo (Io Posso): “Le biobanche aiutano la ricerca per combattere la Sla”

(Adnkronos) - “Serate come questa permettono di informare...

Coppa Davis, oggi semifinale Italia-Belgio: orario e dove vederla

(Adnkronos) - Italia impegnata oggi, venerdì 21 novembre,...
massimelli-(aisla):-“la-promessa-e-l’impegno-perche-nessuno-resti-solo”
Massimelli (Aisla): “La promessa è l’impegno perché nessuno resti solo”

Massimelli (Aisla): “La promessa è l’impegno perché nessuno resti solo”

DALL'ITALIA E DAL MONDOMassimelli (Aisla): "La promessa è l’impegno perché nessuno resti solo"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “La promessa di questa sera è un impegno. Aisla è concreta, è presente nelle famiglie, negli ospedali, nei centri Nemo, nella ricerca. Stasera la promessa è quella di continuare sempre con più forza e con più responsabilità e anche con amore per tutelare le persone con disabilità, dare sostegno e assistenza dove necessario, fornire dei percorsi sempre più semplici per le famiglie e soprattutto un dialogo più ampio dentro alle istituzioni affinché nessuno possa rimanere da solo”. Così Fulvia Massimelli, presidente nazionale dell’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, intervenendo all’evento ‘La promessa 2025′, la maratona live in cui musica, spettacolo e storie di vita si intrecciano per sostenere la ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica (Sla), presso la sede dell’
agenzia Adnkronos in Piazza Mastai a Roma. 

“La comunità di Aisla è una comunità speciale, è fatta di persone molto fragili ma molto coraggiose. Queste persone sono coscienti che al momento non c’è ancora una cura che possa guarire questa malattia, però devono vivere e cercano di vivere nel miglior modo possibile. Hanno compreso pienamente il valore della vita. È nostro compito custodire questo valore e proteggerlo”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.