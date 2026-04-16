giovedì, 16 Aprile , 26

Sciopero dei giornalisti oggi 16 aprile. La nota Fnsi e il comunicato Fieg

(Adnkronos) -  Sciopero dei giornalisti oggi giovedì 16...

Usa-Iran, Stretto di Hormuz e negoziati: i messaggi di Trump e lo scenario

(Adnkronos) - Petrolio, Stretto di Hormuz e arricchimento...

Pechino Express, domani la nuova tappa in Cina con le coppie ‘mixate’

(Adnkronos) - Domani, giovedì 16 aprile, sesta tappa...

Camminare di pomeriggio è meglio per la glicemia, lo studio e l’orario ideale

(Adnkronos) - Meglio camminare di mattina o di...
HomeNewsMassimiliano Gallo ospite al Teatro Ricciardi di Capua       
massimiliano-gallo-ospite-al-teatro-ricciardi-di-capua - - - 
Massimiliano Gallo ospite al Teatro Ricciardi di Capua       
News

Massimiliano Gallo ospite al Teatro Ricciardi di Capua       

Redazione-web
By Redazione-web

-

7
0

Proiezione del film “La Salita” e incontro con il pubblico

Il Teatro Ricciardi di Capua è pronto ad accogliere uno dei volti più intensi e amati del cinema e del teatro italiano: Massimiliano Gallo, attore e regista di grande sensibilità artistica, sarà ospite giovedì 16 aprile alle ore 21:00 per una serata speciale all’insegna del cinema e dell’incontro diretto con il pubblico.

L’occasione è la proiezione del film “La Salita”, opera che conferma la capacità narrativa di Gallo nel raccontare storie profonde, umane e autentiche. Al termine della proiezione, il pubblico avrà l’opportunità di partecipare a un incontro esclusivo con l’artista, in un dialogo aperto che permetterà di entrare nel cuore del film e nel percorso creativo dell’autore.

Ancora una volta, il Teatro Ricciardi si conferma non solo come luogo di spettacolo, ma come spazio vivo di confronto culturale, capace di creare momenti unici di condivisione tra artisti e spettatori. Un’esperienza che va oltre la semplice visione cinematografica, trasformandosi in un evento partecipato e coinvolgente.

“Portare artisti come Massimiliano Gallo a Capua significa continuare a costruire un ponte tra il grande cinema italiano e il nostro territorio, offrendo al pubblico occasioni autentiche di incontro e crescita culturale”.

La serata si inserisce nel percorso di valorizzazione del cinema di qualità promosso dal Teatro Ricciardi, sempre più punto di riferimento per eventi speciali e ospiti di rilievo nazionale.

Previous article
Nextalia: completa dismissioni asset immobiliari per 100 mln di euro

POST RECENTI

News

Nextalia: completa dismissioni asset immobiliari per 100 mln di euro

In linea con la strategia di valorizzazione e progressiva monetizzazione degli investimenti Nextalia Investment Management ha concluso quattro operazioni di vendita relative a beni immobiliari, con...
News

SACE e Legacoop siglano accordo per sostenere crescita imprese associate

E per supportarne i percorsi di internazionalizzazione SACE e Legacoop hanno siglato un accordo volto a instaurare “una partnership per promuovere la crescita e i percorsi...
News

Elezioni commercialisti, ANC delusa ma determinata

“Prendiamo atto della scelta degli ordini territoriali, che hanno deciso di riconfermare Elbano de Nuccio alla guida del Consiglio Nazionale. Avremmo auspicato un esito differente, sebbene...
News

Commercialisti, Elbano de Nuccio riconfermato alla presidenza

Dai dati relativi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale emerge l’affermazione del presidente uscente sull’altro candidato, Claudio Siciliotti. È il primo presidente eletto...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.