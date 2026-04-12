massimiliano-gallo-presenta-il-suo-debutto-alla-regia

Domani verrà proiettato “La Salita” al Cinema Teatro delle Arti di Salerno

Il Cinema Teatro delle Arti si prepara ad ospitare un appuntamento imperdibile. Lunedì 13 aprile, alle ore 21.00, sarà ospite in sala Massimiliano Gallo per presentare la sua opera prima dietro la macchina da presa: “La Salita”.

Il film, prodotto da Panamafilm, F.A.N. e Rai Cinema, racconta una storia di formazione e speranza ambientata nel 1983 nell’isola di Nisida.

Al centro della narrazione, l’incontro tra i giovani detenuti del carcere minorile e il senatore Eduardo De Filippo, che proprio in quegli anni istituì un laboratorio teatrale all’interno dell’istituto per offrire ai ragazzi una reale possibilità di riscatto attraverso l’arte.

La serata non sarà una semplice proiezione. Prima dell’inizio del film, Massimiliano Gallo dialogherà con la giornalista Monica De Santis.

Sarà l’occasione per approfondire il lavoro di ricostruzione storica — che ha visto il set spostarsi tra l’ex Base Nato di Agnano e l’isola di Nisida — e il significato profondo di una pellicola che celebra il potere salvifico della cultura.

“La Salita” segue le vicende di Emanuele (interpretato da un cast di giovani esordienti), un detenuto prossimo alla libertà che si trova diviso tra la tentazione di una vendetta criminale per conto della carismatica Beatrice Pane e la via della legalità indicata dai maestri del teatro.

Attraverso un sapiente gioco di flashback e una colonna sonora firmata da Enzo Avitabile, il film rende omaggio all’ultimo grande progetto sociale di Eduardo De Filippo, il cui autentico discorso d’insediamento al Senato chiude con commozione la pellicola.

Dopo il successo dell’anteprima nazionale tenutasi lo scorso marzo proprio all’IPM di Nisida e la premiere al Metropolitan di Napoli, il tour di presentazione arriva a Salerno per offrire agli spettatori un confronto diretto con uno dei volti più amati del cinema e della serialità italiana contemporanea.

Biglietti per assistere alla proiezione in vendita presso il bottino del Cinema Teatro Delle Arti di Salerno.