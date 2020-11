Massimiliano Morra e la fidanzata Dalila Mucedero vs le 5 sfere a Live non è la D’Urso | Video Mediaset

Massimiliano Morra e Dalida Mucedero vs le 5 sfere a Live Non è la D’Urso. Il fidanzamento è vero oppure no? Non solo l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020 parla di Adua Del Vesco e rivela: “tra noi ‘è stato un qualcosina, ci siamo voluti molto bene professionalmente e umanamente. Mi reputo un gentiluomo, sono cose che riguardano me e lei. C’è stato anche da parte sua qualcosa che mi faceva credere che ci fosse stato qualcosa“.

Poi il confronto con le cinque sfere tra cui Alda D’Eusanio che è rossa: “rappresenti per me tutto quello che c’è oggi in tv: il finto gossip. Hai una fidanzata oppure no?“. La replica arriva da Dalila Mucedero: “sono la fidanzata vera”.

Ecco i video Mediaset con il confronto fra Massimiliano Morra e Dalida Mucedero con le 5 sfere di Live Non è la D’Urso.

