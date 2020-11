Massimiliano Morra lo “scalda banco” del Grande Fratello Vip 2020 | Video Mediaset

Massimiliano Morra, non è ben visto dai compagni della stanza blu e non solo. Il Motivo? Il concorrente passa il suo tempo seduto, fissando il vuoto e fumando. Non prende mai posizione rispetto alle dinamiche della Casa e i VIP cercano di capire la sua strategia.

Massimiliano Morra viene accusato da Stefania Orlando e da Maria Teresa Ruta, di essere poco presente nella Casa tanto da meritarsi l’appellativo di “scalda banco”. L’attore si difende dalle accuse, giustificandosi con i suoi compagni perchè è un tipo riservato. Signorini interviene e dice: “Eh ma sei al grande fratello”. Ecco Il Video Mediaset.

