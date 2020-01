Massimiliano scrive a C’è posta per te per riabbracciare la figlia Elisa, entrambi protagonisti della seconda puntata, in onda ieri sera, sabato 18 gennaio 2020, in prima serata su Canale 5. Ma com’è finita? Non è servito molto, a dire il vero, per far riappacificare questo padre con sua figlia, complice anche l’intervento della compagna di lui, Debora. Ecco il video da Witty tv e Mediaset Play per rivedere l’intera storia.

