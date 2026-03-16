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Massimo Caputi: “Sport Illumina è un segnale di cambiamento”
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Massimo Caputi: “Sport Illumina è un segnale di cambiamento”

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(Adnkronos) – “Sono onorato di essere stato qui quest’oggi l’inaugurazione del primo Illumina che è il primo di 85 che verranno realizzati nell’arco di pochi mesi che sono spazi veramente dedicati alle persone, alle comunità, senza nessun limite di età né senza nessun limite anche di frequentazione. È importante che lo Stato, con aziende come Sport e Salute, abbia dato un segnale di un cambiamento importante”. Lo ha detto oggi a Cologno Monzese, il giornalista sportivo Massimo Caputi, partecipando alla presentazione di “Sport Illumina”, nell’ambito del progetto Illumina, ideato da Sport e Salute e promosso e finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Un progetto che mira a soddisfare la necessità di restituire ai cittadini luoghi di aggregazione autentici, accessibili e sicuri. 

Lo sport come strumento di riappropriazione del territorio e aggregazione, dunque, “perché sport significa benessere e attività fisica significa condivisione, coinvolgimento”, riflette il giornalista che poi si sofferma su come Sport Illumina dia la possibilità “alle varie generazioni di essere insieme tra di loro”. 

E aggiunge: “Ha un alto significato valoriale culturale per il nostro Paese. Credo che anche i risultati che stiamo ottenendo ad alto livello” agonistico “siano un’ulteriore spinta per i giovani”. Poi conclude: “Non bisogna essere dei campioni, bisogna stare bene con se stessi e con gli altri”. 

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