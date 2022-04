Massimo Fini: “L’esercito nazista in Italia si comportÃ² con correttezza”. Dureghello: “Ãˆ negazionismo”

ROMA – Un articolo pubblicato su ‘Il Fatto Quotidiano’ dal giornalista Massimo Fini provoca la reazione indignata della Comunità ebraica. Nell’articolo di Fini, si legge: “Gli occupanti in Italia non erano i tedeschi, ma gli Alleati. E l’esercito tedesco, a parte alcune azioni efferate, veri crimini di guerra a opera dei reparti speciali, le SS (Marzabotto e Sant’Anna di Stazzema in testa), in Italia si comportò con correttezza”.

Parole che hanno suscitato numerose polemiche politiche e che hanno spinto la presidente della Comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, a intervenire su Twitter. “È negazionismo affermare come fa Massimo Fini sul Fatto che in Italia le SS si comportarono con correttezza. Le deportazioni degli ebrei o le Fosse Ardeatine non sono episodi casuali, ma l’essenza dell’ideologia nazista che oggi qualcuno vuole banalizzare difendere e promuovere”.

È negazionismo affermare come fa Massimo Fini sul Fatto che in Italia le SS si comportarono con correttezza. Le deportazioni degli ebrei o le Fosse Ardeatine non sono episodi casuali, ma l’essenza dell’ideologia nazista che oggi qualcuno vuole banalizzare difendere e promuovere.— Ruth Dureghello (@dureghello) April 29, 2022

