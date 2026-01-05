lunedì, 5 Gennaio , 26
massimo-mauro:-il-19-gennaio-a-torino-una-festa-per-luca-vialli
Massimo Mauro: il 19 gennaio a Torino una festa per Luca Vialli

Massimo Mauro: il 19 gennaio a Torino una festa per Luca Vialli

Video NewsMassimo Mauro: il 19 gennaio a Torino una festa per Luca Vialli
Redazione-web
Di Redazione-web

La Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca sul cancro e la SLA

Torino, 5 gen. (askanews) – “19 gennaio 2026 celebriamo e festeggiamo Luca Vialli. Siamo la Fondazione Vialli e Mauro e replichiamo quello che abbiamo fatto a Genova due anni fa e cioè divertirci in onore e per festeggiare Luca. Ci sarà Linus che condurrà la serata, ci saranno tanti artisti e quindi lo potremmo tradurre in: parole e musica per festeggiare Luca Vialli. Al Teatro Regio di Torino, ci saranno tutte le personalità torinesi, tanta Juventus, un po’ di Sampdoria e tutti gli amici di Gianluca: da Ravanelli a Buffon, a Peruzzi, a Ferrara. Insomma, ci divertiremo col calcio e con la musica” così Massimo Mauro, presidente della Fondazione Vialli e Mauro per La Ricerca e Lo Sport Onlus, racconta la serata evento “My name is Luca. Ballata con Vialli” che si terrà il prossimo 19 gennaio, dalle 20, al Teatro Regio di Torino.L’obiettivo della serata non è solo celebrare Gianluca Vialli, ma anche continuare la sua opera di sostegno a favore della ricerca sulla SLA e sul cancro attraverso la Fondazione Vialli e Mauro a cui i due sportivi hanno dato vita nel lontano 2003. La vendita dei biglietti – le cui prevendite sono aperte – sarà devoluta alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro per sostenere la cura e la ricerca sul tumore del pancreas, con particolare attenzione allo sviluppo del Reparto di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Istituto di Candiolo – IRCCS, centro specializzato nel trattamento delle patologie oncologiche.Il 5 gennaio è il giorno dell’anniversario della morte di Luca Vialli.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.