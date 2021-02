Massimo Mauro: “Koulibaly non trasmette paura, a differenza di Chiellini. Il Napoli e Gattuso devono ritrovare la tranquillità”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Massimo Mauro, ex calciatore, che ha parlato della situazione in casa Napoli e di Gattuso:

“Il Napoli ha bisogno di un po’ di serenità quando le cose sono leggermente in difficoltà. Gattuso ha fatto un grande lavoro in questi anni, bisognerebbe avere più tranquillità. Io ho commentato a caldo le sue parole e sono stato dalla sua parte. Poi ho riflettuto un po’. Chiaramente da opinionista pensi nello specifico ai 90′, poi ci si rende conto che le responsabilità di un presidente sono diverse. Bisogna coniugare la gestione con i risultati. Rino poteva avere più calma nel commentare e se De Laurentiis chiama gli allenatori non deve poi farsi beccare o dirlo a qualcuno. Però lo sfogo di Gattuso è stato bello perché ha radici nel calcio giocato e nei rapporti del campo. Quella è la quotidianità bella da vivere, anche sanguigna. Su tutto il resto forse c’è troppa cattiveria, ci sono interessi personali, cattiveria, amici. Cose che esistono ma che non dovrebbero rompere le scatole all’allenatore”.

Gattuso e il futuro a Napoli

Mauro ha poi parlato della stagione del Napoli:

“Stagione anomala? Anche un po’ sfigata, il Napoli ha perso giocatori importanti. Osimhen ha perso tante gare, Mertens dove lo metti fa bene. Anche Insigne stava giovando della forza e della forma dei suoi compagni ed è venuto meno anche lui. Gattuso è un professionista esemplare, dal punto di vista nervoso il Napoli non deve sbagliare. Questa è responsabilità dell’allenatore: nel calcio di adesso bisogna picchiare più degli altri. Le squadre che vincono più degli altri. Non si vince solo con la tecnica, Chiellini docet in questo. I due difensori centrali del Napoli sono bravissimi, Koulibaly lo prenderei per tutte le squadre. Però non mette paura all’avversario. Chiellini ha un altro atteggiamento, qui sta un po’ la differenza che piace a me. La differenza nel calcio di oggi la fa davvero il particolare. Si sbaglia poco, quindi il minimo errore dà il gol. Scudetto per la Juventus? Il campionato è aperto a qualsiasi cosa. Perciò il Napoli deve stare con la testa fuori dall’acqua. Tutti possono aspirare ad arrivare tra le prime tre. Il Milan gioca bene e ha fortuna, l’Inter ha l’organico migliore, la Juventus ha cambiato molto e ci punterei tra qualche anno ma se riesce a giocare corta e cattiva fa paura, però non è stata continua così come il Napoli. Se manca l’intensità anche squadre piccole possono farle gol. Pirlo e Gattuso non devono sbagliare”.

