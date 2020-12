Massimo Ranieri e Maradona: “Distrutto dalla sua scomparsa, era un genio”

Torna questo giovedì in tv Il cantante e presentatore, tifoso del Napoli, dopo aver rinviato il via del suo show su Rai 3 “Qui e adesso” per la morte del campione: “Quando seppi del suo arrivo in azzurro pensai a una bufala, nessuno sceglieva il Sud”

