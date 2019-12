Mastandrea rivela le parole di De Laurentiis: “Siamo partiti dalla B con questi ragazzi napoletani, un po’ sfacci**i e molto gagliardi”. Siparietto con Insigne alla cena di Natale

Il comico napoletano Francesco Mastandrea ieri è stato tra gli invitati a Villa D’Angelo per la consueta cena di Natale e fine anno organizzata dal Napoli. L’attore ha allietato la serata insieme al cantante Sal Da Vinci e allo speaker Decibel Bellini.

Quest’oggi ai microfoni di Radio Marte Mastandrea ha rivelato alcuni retroscena sulla serata: “Si pensa che queste siano occasioni di grandi rivelazioni. Invece è stata una cena dove la gente si voleva divertire, non ci sono delle spy story. E’ gente che lavora insieme e cenano insieme, niente di più di questo”.

Mastandrea su De Laurentiis e Gattuso

“Il presidente molto rilassato. Era molto sorridente, – racconta il comico – e la cosa più carina è che mentre faceva questo discorso ha detto: “Siamo partiti dalla Serie B con questi ragazzi napoletani, un po’ sfacci**i e molto gagliardi”, avvicinandosi così a Lorenzo Insigne. Il clima è stato quello di una cena di Natale, niente più o di meno.

Gattuso? Lui è arrivato per ultimo, molto elegante. E’ stato tutto il tempo a chiacchierare col presidente, poi ha preso anche lui parola e ha ribadito concetti già espressi in conferenza stampa in occasione della sua presentazione come nuovo allenatore del Napoli.”

