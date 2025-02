Master di POLIMI Graduate School of Management nella Top 15 mondiale

In International Business and Digital Transformation. QS International Trade Rankings 2025

Roma, 18 feb. (askanews) – POLIMI Graduate School of Management si conferma tra le migliori scuole al mondo, posizionandosi per il secondo anno consecutivo nella Top 15 globale dei QS International Trade Rankings 2025 con il Master in International Business and Digital Transformation.

Il corso, al 12° posto a livello mondiale, risulta ancora una volta l’unico programma formativo italiano presente nella classifica di QS, che quest’anno comprende 87 scuole, 14 in più rispetto al 2024. Il risultato, informa una nota, evidenzia il valore del Master erogato da POLIMI Graduate School of Management in partnership con Henley Business School e pensato per quei manager che desiderano aggiornare le proprie conoscenze teoriche e pratiche sul business internazionale e sulle tecnologie digitali.

“Questo riconoscimento conferma la qualità del nostro Master e la solidità del nostro modello formativo. Abbiamo migliorato le nostre performance su quasi tutti i parametri previsti dalla metodologia di QS”, dichiarano Vittorio Chiesa e Federico Frattini, Presidente e Dean di POLIMI Graduate School of Management. “Essere tra le migliori scuole al mondo e il punto di riferimento in Italia per la formazione nel business internazionale e nelle tecnologie digitali è per noi motivo di grande orgoglio. Il nostro posizionamento riflette l’impegno costante nel fornire agli studenti un percorso formativo che integra teoria, pratica e innovazione metodologica, con un Purpose chiaro: formare manager e leader capaci di generare un impatto positivo a livello globale”.

Industry Engagement e Innovative Teaching: un’eccellenza a livello globale L’eccellenza del Master in International Business and Digital Transformation è confermata da diversi indicatori di valutazione di QS, che ha riconosciuto al corso di POLIMI Graduate School of Management l’11° posto a livello globale (+ 2 rispetto al 2024) per Industry Engagement, a ulteriore attestazione della solidità delle collaborazioni avviate dalla business school con i partner industriali e aziendali, in Italia e nel mondo.

Un altro risultato di rilievo è quello conseguito nell’area dell’Innovative Teaching, dove il corso ha ottenuto il 12° posto, con un avanzamento di ben 9 posizioni rispetto all’anno precedente e un punteggio di 89,8/100, a conferma dell’efficacia delle sue metodologie didattiche innovative. Nella classifica Trade Programme Content, infine, il Master si è posizionato nuovamente 19°, consolidando la rilevanza del curriculum proposto per il mercato internazionale.

Il Master in International Business and Digital Transformation di POLIMI Graduate School of Management è un percorso unico, di 18 mesi, pensato per quei manager che intendono sviluppare le competenze necessarie per aiutare la propria azienda a progettare e gestire con successo una crescita internazionale facendo leva sulle tecnologie digitali, dando vita così alle Digital Multinational Enterprise (DMNE).

Il programma – erogato tra Milano e Reading, in Inghilterra, nella sede di Henley Business School – alterna lezioni teoriche e applicate, con il coinvolgimento degli studenti in diversi progetti e attività di gruppo, per consentire loro di applicare direttamente le conoscenze apprese in contesti reali.