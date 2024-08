mastercard:-luca-corti-nuovo-country-manager-italia

Subentra a Centemero

Milano, 27 ago. (askanews) – Luca Corti nuovo Country Manager Italia di Mastercard a partire dal 1 settembre. Corti, nato a Lecco nel 1975 e in Mastercard dal 2008, guiderà nel suo nuovo ruolo il mercato italiano nella sua evoluzione digitale con l’obiettivo di plasmare il futuro del mondo dei pagamenti, sottolinea una nota dell’azienda.

Corti subentra a Michele Centemero che assume il più ampio incarico di Executive Vice President, Regional Services Leader Europa, nel quale si occuperà dello sviluppo di servizi a valore aggiunto che Mastercard offre ai clienti in tutta la Regione, includendo anche un focus su Intelligenza Artificiale e le ultime soluzioni in ambito antifrode e sicurezza.

“Sono entusiasta di iniziare questo nuovo percorso come Country Manager Italia – ha dichiarato Corti. – In un settore in continua evoluzione come quello dei pagamenti digitali, la sfida è quella di portare un’innovazione inclusiva, sostenibile e utile per imprese e consumatori utilizzando tecnologie solide, robuste e scalabili per garantire massima fruibilità d’uso e sicurezza”.