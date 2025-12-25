masterchef-italia,-stasera-inizia-la-sfida:-si-comincia-da-un-antipasto-che-vale-oro,-anticipazioni

(Adnkronos) – Il lungo viaggio di MasterChef Italia 15 prende ufficialmente il via nella notte di Natale: a bordo salgono i 20 cuochi amatoriali che nelle scorse settimane hanno ottenuto l’ambito grembiule bianco e ora dovranno lottare con determinazione tra i fornelli per mantenerlo allacciato lungo tutto il percorso. Negli episodi di oggi giovedì 25 dicembre e in streaming solo su NOW, sotto l’albero troveranno tutt’altro che regali da scartare: il trio di giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli ha preparato prove capaci di testare fin da subito le competenze e il temperamento degli aspiranti chef.

A competere per il titolo di nuovo MasterChef italiano ci sono i 20 migliori cuochi amatoriali d’Italia di quest’anno: Alessandro, odontoiatra 44enne di Genova; Antonio, studente di giurisprudenza di 24 anni, che vive in provincia di Cosenza ma ha origini arbereshe (antica popolazione albanese insidiatasi secoli fa in Calabria); Carlotta, disoccupata 25enne della provincia di Biella; Dorella, 57 anni di Taranto, impiegata in un’agenzia finanziaria e appassionata di musica; Dounia, 28enne di origini marocchine che vive a Bassano del Grappa e lavora come OSS; Eros, impiegato 27enne della provincia di Catania, appassionato di taekwondo; Franco, 31enne veneto con origini ghanesi che lavora come consulente tecnico; Gaetano, architetto di 52 anni della provincia di Catania; Georgina, hostess per eventi fieristici 26enne di Treviso ma nata a Londra; Giuliana, 36enne di Manfredonia e studentessa di scienze enogastronomiche; Iolanda, nata in Brasile e residente a Cosenza, dove lavorava come insegnante; Irene, studentessa 20enne di Giurisprudenza, nata a Pamplona e cresciuta a Messina, che attualmente vive a Bologna; Jonny, operaio 25anne della provincia di Lucca; Katia, 32 anni e responsabile di una pokeria a Genova; Matteo C., studente 23enne di International Marketing, nato e cresciuto in Brianza; Matteo L., 27enne di origini cinesi nato e cresciuto a Bologna, che si occupa di investimenti online; Matteo R., graphic designer 28enne della provincia di Bergamo; Niccolò, 25 anni da Massa, controllista di motocompressori e turbocompressori; Piponzio (Andrea), 26enne aretino addetto al sistema tintometrico nell’azienda di famiglia; Vittoria, 36enne di origini calabresi che vive a Reggio Emilia e lavora come impiegata nell’azienda di famiglia.

Anche la Masterclass, in questo 25 dicembre, si tingerà di sfumature dorate: la gara inizierà infatti con la prima e unica Golden Mystery Box di questa edizione, che sarà incentrata sugli antipasti. A seguire, il primo appuntamento con la Masterclass al completo – in onda dalle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, con i due episodi sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go – continuerà con un Invention Test che omaggerà una delle pietanze casalinghe più diffuse e amate in Italia, la polenta: tra consistenze diverse, abbinamenti creativi e farine di ogni tipo, il compito sarà elevare un amatissimo must della tradizione popolare a piato creativo e personale.

Nella serata di Natale, anche i giudici hanno voluto rispettare la tradizione e pensare alla famiglia, o meglio alle grandi famiglie dell’alta ristorazione italiana, che saranno protagoniste del primo Skill Test della stagione. Arriveranno in Masterclass lo chef Roberto Bottero del ristorante ‘Arnaldo Clinica Gastronomica’ a Rubiera (Reggio Emilia), la cui prima stella Michelin risale al 1959 – e fu il primo ristorante italiano a ottenerla; e lo chef Antonio Dipino del ristorante ‘La Caravella’ ad Amalfi, il primo locale del sud Italia premiato con la Stella Michelin: a loro il compito di dare testimonianza di storie culinarie gloriose e vincenti, costruite con passione e dedizione partendo proprio dalla famiglia.