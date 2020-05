Mastrorilli Nuovo numero uno alla svizzera Qooder

MILANO (ITALPRESS) – Cambio al vertice di Qooder, l’azienda svizzera leader nel settore dei veicoli a quattro ruote che si piegano come una moto: dal 18 maggio Andrea Mastrorilli è il nuovo Chief Executive Officer. Prende il posto di Paolo Gagliardo che il marchio dello stambecco ringrazia per il lavoro svolto dal novembre del 2017. Al nuovo Ceo il compito di proseguire il rilancio dell’Azienda sulla base di una gamma di prodotti rinnovata e di una tecnologia, sempre in evoluzione, che continua a riscontrare il forte gradimento dei clienti. Manager industriale con 20 anni di esperienza in contesti internazionali, prevalentemente nel settore Automotive,

