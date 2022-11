Matacena (commercialisti): Al Sud il 75% dei comuni in predissesto

Vitagliano (Aidc Napoli Nord): Sono 26 gli enti in Campania che hanno attivato la procedura di riequilibrio finanziario

Domani alle 15 si terrà ad Arzano l’incontro promosso dall’Aidc di Napoli Nord

ARZANO – “La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è destinata alle amministrazioni che si trovano in condizioni di squilibrio rilevante, potenzialmente in grado di provocarne il dissesto finanziario.

E’ finalizzata a responsabilizzare gli organi dell’ente nella definizione e nell’assunzione di ogni iniziativa utile al risanamento.

Con il predissesto l’amministrazione è sottoposta a intensi controlli tesi ad impedire che la situazione di squilibrio degeneri in dissesto.

Il 75% dei comuni in riequilibrio pluriennale è ubicato al sud, il 13% al nord e l’11% al centro del Paese”.

Lo ha detto Francesco Matacena, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord presentando il forum “Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale” che si terrà domani (giovedì 24 novembre) alle ore 15.30 nella sala conferenze dell’Istituto “Don Geremia Piscopo” Arzano (via Napoli 57 bis).

“L’argomento è di stretta attualità, su un totale di 7.904 comuni italiani, la percentuale degli enti in sofferenza finanziaria è pari al 4,88%.

Attualmente – sottolinea Giuseppe Vitagliano, presidente A.I.D.C. di Napoli Nord – sono 120 i comuni e le province in dissesto finanziario, in quanto non ancora trascorsi i 5 anni decorrenti dall’anno del bilancio stabilmente riequilibrato. I dati elaborati dal Viminale confermano una concentrazione delle dichiarazioni di dissesto nelle regioni meridionali del Paese, in particolare, 26 nella nostra Regione.

La nostra associazione in collaborazione con l’Odcec di Napoli Nord, che ha accreditato l’evento, fornisce, ancora una volta, ai professionisti che si cimentano quotidianamente nella delicata materia degli Enti Locali, il proprio supporto con un evento in un Comune che ha appena aderito al piano di riequilibro finanziario, attraverso l’intervento tecnico di esperti del settore.

A tal proposito devo ringraziare, tra gli altri, Marco Catalano, magistrato della Corte dei Conti, che metterà a disposizione le proprie conoscenze e competenze affinché si svolga una giornata formativa di alto contenuto specialistico”.

Interverranno al dibattito, moderato da Michele Frignola (consigliere delegato dell’Odcec Napoli Nord), Vincenza Aruta (sindaca di Arzano), Carmela Ferrara (dirigente scolastico “Don Geremia Piscopo”), Salvatore Silvestro (Dirigente dell’ufficio finanziario del Comune di Arzano).

L’articolo Matacena (commercialisti): Al Sud il 75% dei comuni in predissesto proviene da Notiziedì.

