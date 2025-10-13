matan,-guy-ed-etan:-gli-ostaggi-riabbracciano-le-famiglie

lunedì, 13 Ottobre , 25
Le immagini diffuse dall’esercito israeliano

Milano, 13 ott. (askanews) – Le immagini diffuse dall’esercito israeliano mostrano gli ostaggi liberati Matan Zangauker, Eitan Mor e Guy Gilboa Dalal mentre vengono riuniti alle loro famiglie.Gli ultimi 20 ostaggi israeliani ancora in vita sono stati rilasciati da Hamas in due gruppi separati, prima sette, poi altri 13, come parte dell’accordo promosso dagli Usa tra Israele e Hamas. Allo stesso tempo sono stati rilasciati circa 2000 prigionieri palestinesi.

