Matarrese compie 80 anni “Non mi sono mai nascosto”

Imprenditore, politico ma soprattutto un dirigente sportivo che ha lasciato un’impronta così importante nella storia del calcio italiano da guadagnarsi un posto nella Hall of Fame istituita da quella Figc di cui è stato anche presidente. Antonio Matarrese spegnerà sabato 80 candeline e di strada ne ha percorsa parecchia. Giovane industriale originario di Andria, laureato in Scienze economiche e commerciali, l’ex presidente del Bari ha guidato a lungo il calcio italiano ricoprendo anche prestigiosi incarichi internazionali ai vertici di Fifa e Uefa. “Rappresentare l’Italia all’estero è stata l’esperienza più esaltante”, dice in un’intervista rilasciata all’agenzia ITALPRESS.

Presidente, come festeggerà i suoi 80 anni?

