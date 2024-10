BOLOGNA – “Da quanto tempo, Barbara. Ci incontriamo dopo quante querele?“: incontro-scontro a Ballando con le stelle per Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli, ieri sera, quando la conduttrice è stata ospite della seconda puntata della trasmissione condotta sulla Rai da Milly Carlucci per una partecipazione speciale. Tra la giornalista e la conduttrice (silurata di recente da Mediaset senza tante spiegazioni se non che fosse portatrice di “tv trash”), dopo l’esibizione applauditissima di Barbara D’Urso che ha eseguito una bachata e una salsa, è andato in scena un battibecco con frecciate notevoli. “E tu quante cose querelabili hai detto?”, ha risposto Barba d’Urso.

Se Lucarelli l’ha accolta con ironia nascondendosi davanti a un cartonato mentre lei ballava, la conduttrice nel successo scambio di battute ha dato spettacolo e ostentato grande sicurezza (“Non voglio essere figa sopra ogni cosa, sono figa sopra ogni cosa” ma toccando anche questioni più serie “Non ho mai rubato il posto a nessuno, semmai l’hanno rubato a me”). Quando Selvaggia Lucarelli le ha detto che sarebbe avrebbe dovuto continuare a ballare anziché tornare a fare la conduttrice, D’Urso ha risposto così: “Purtroppo non sarà possibile. Se torno a condurre? Può darsi”. Sui social, Lucarelli ha scherzato anche su un presunto ‘saluto-gate’, perchè in un primo momento era sembrato che la conduttrice non l’avesse salutata. Invece: “Dicono che mi ha salutata ma non si era sentito”.

L’articolo Match Lucarelli- Barbara D’Urso a Ballando con le stelle: cosa si sono dette proviene da Agenzia Dire.

