Matilde Brandi contro Antonella Elia, al Grande Fratello Vip 2020 | Video Mediaset

La ballerina Matilde Brandi, ospite assieme agli altri gieffini nello Studio del Grande fratello Vip, si scontra con l’opinionista Antonella Elia accendendo una discussione infuocata. In breve, la Brandi non accetta di essere definita ipocrita dalla Elia, ma i fatti parlano chiaro. La Brandi fa le faccette nel programma Live non è la D’Urso, dando addosso alla Ruta, a favore dell’ex moglie di Roberto Zappulla, ma in Studio si rimangia tutto. Ecco Il Video Mediaset

