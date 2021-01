Matilde Gioli a Verissimo: “Che io sappia non sarò a Sanremo 2021” | Video Mediaset

Matilde Gioli a Verissimo ha smentito le voci che si rincorrevano da settimane sulla sua possibile partecipazione in veste di co-conduttrice al Festival. L’attrice ha detto: “Che io sappia non sarò a Sanremo 2021“. Nella chiacchierata con Silvia Toffanin, a cui ha fatto i suoi più sinceri complimenti per come è tornata a lavorare dopo la morte della madre, la Gioli ha parlato di molte cose. L’attrice ha parlato dell’incidente avuto a sedici anni, del padre che ha scoperto essere orgoglioso di lei e dei suoi amori. Video Mediaset.

