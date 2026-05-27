giovedì, 28 Maggio , 26

Sinner-Cerundolo, domani secondo turno Roland Garros: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) - Quando gioca Jannik Sinner al Roland...

Rossella Erra, insulti e minacce di morte sui social: “Ho denunciato”

(Adnkronos) - Rossella Erra ha denunciato gli insulti...

Ordine dei medici di Roma chiede incontro con vertici del carcere di Rebibbia

(Adnkronos) - L’Ordine provinciale di Roma dei medici-chirurghi...

Sinner e l’infortunio di Alcaraz: “Lui sfortunato, sta vivendo momento difficile”

(Adnkronos) - Jannik Sinner tende la mano a...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOMatrimonio a Roma per Will Smallbone, il centrocampista del Millwall si sposa...
matrimonio-a-roma-per-will-smallbone,-il-centrocampista-del-millwall-si-sposa-a-sant’ignazio-di-loyola
Matrimonio a Roma per Will Smallbone, il centrocampista del Millwall si sposa a Sant’Ignazio di Loyola
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Matrimonio a Roma per Will Smallbone, il centrocampista del Millwall si sposa a Sant’Ignazio di Loyola

Redazione-web
By Redazione-web

-

13
0

(Adnkronos) – Il calciatore inglese Will smallbone, naturalizzato irlandese, e centrocampista della squadra inglese del Millwall, in prestito dal Southampton, ha scelto Roma per celebrare il suo matrimonio con la compagna Sofia Lepore. I due hanno annunciato il matrimonio nel giugno del 2024 quando il calciatore ha chiesto la mano della fidanzata a Los Angeles. Dopo un anno hanno scelto la storica Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, nel centro storico della Capitale, per celebrare le loro nozze. Nella serata di ieri, invece, la coppia ha celebrato la “notte prima del matrimonio” nel cortile interno dell’Hotel de la Villa.  

Questa mattina invece la cappella, nel quartiere romano di Campo Marzio, è stata riservata dalle 13 alle 17 e arredata con fiori bianchi per l’occasione. Sposi e invitati hanno attraversato l’ingresso della chiesa facendosi spazio tra i turisti che erano lì per visitare la storica cappella, ma sono stati bloccati all’entrata. Al suo arrivo la sposa è stata accolta dagli applausi dei turisti fermi in piazza e dai clacson delle macchina bloccate nel traffico.
 

Previous article
Rossella Erra, insulti e minacce di morte sui social: “Ho denunciato”
Next article
Sinner-Cerundolo, domani secondo turno Roland Garros: orario, precedenti e dove vederla

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sinner-Cerundolo, domani secondo turno Roland Garros: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) - Quando gioca Jannik Sinner al Roland Garros 2026? Il tennista azzurro ha battuto il francese Clement Tabur in tre set all'esordio dello...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Rossella Erra, insulti e minacce di morte sui social: “Ho denunciato”

(Adnkronos) - Rossella Erra ha denunciato gli insulti e le minacce che riceve sui social, anche a causa del suo peso. L'opinionista, ospite oggi,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ordine dei medici di Roma chiede incontro con vertici del carcere di Rebibbia

(Adnkronos) - L’Ordine provinciale di Roma dei medici-chirurghi e degli odontoiatri (Omceo Roma) ha inoltrato una richiesta alla direzione della Casa circondariale di Rebibbia,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sinner e l’infortunio di Alcaraz: “Lui sfortunato, sta vivendo momento difficile”

(Adnkronos) - Jannik Sinner tende la mano a Carlos Alcaraz. Oggi, lunedì 25 maggio, alla vigilia del suo debutto nel Roland Garros 2026 contro...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.