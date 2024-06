mattarella-a-bucarest-incontra-il-presidente-iohannis

In priogramma colloqui con Presidente del Senato e Primo ministro

Bucarest, 19 giu. (askanews) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Bucarest per la visita ufficiale in Romania è arrivato a palazzo Cotroceni per incontrare il Presidente della Romania, Klaus Iohannis. Al termine dei colloqui, i due Presidenti rilasceranno dichiarazioni alla stampa. Qui si fermerà a pranzo con il presidente Iohannis.Nel pomeriggio, alle 16, il capo dello Stato si recherà al Museo Nazionale d’Arte della Romania dove verrà accolto dal direttore del Museo, Calin Stegerean. Qui parteciperà alla inaugurazione della mostra dedicata a Ileana Sonnabend Gli incontri istituzionali proseguiranno alle 17 al Palazzo del Parlamento dove Mattarella avrà un colloquio con il Presidente del Senato, Nicolae Ciuca. Infine alle 18 circa Presidente della Repubblica incontrerà al Palazzo Victoriei il Primo Ministro, Marcel Ciolacu. In serata il rientro a Roma.