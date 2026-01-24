sabato, 24 Gennaio , 26

Latte crudo, la moda riprende quota in Usa. L’allarme dei medici: “Gravi rischi”

(Adnkronos) - "I veri atleti scelgono il vero...

E’ morta Carla Vasio scrittrice e poetessa, unica donna del Gruppo 63

(Adnkronos) - La scrittrice e poetessa Carla Vasio,...

Lotito, la telefonata ‘rubata’ e la nota: “Lazio ha fiducia in Sarri”

(Adnkronos) - "Maurizio Sarri gode della piena fiducia...

Trump, la Groenlandia e la foto col pinguino: stavolta la Casa Bianca stecca

(Adnkronos) - Donald Trump da tempo sfrutta l'intelligenza...
mattarella-a-cefalu-a-un-convegno-sul-mediterraneo-mare-di-pace
Mattarella a Cefalù a un convegno sul Mediterraneo mare di pace

Mattarella a Cefalù a un convegno sul Mediterraneo mare di pace

Video NewsMattarella a Cefalù a un convegno sul Mediterraneo mare di pace
Redazione-web
Di Redazione-web

“Spunti di riflessione per l’azione quotidiana di ognuno di noi”

Cefalù 24 gen. (askanews) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella è a Cefalù (PA) per prendere parte al Convegno dal titolo “Mediterraneo: Mare di Pace?” organizzato dalla Fondazione Accademia Via Pulchritudinis, dalla Diocesi e dal Comune di Cefalù. Il Capo dello Stato ha salutato i relatori, le autorità religiose e i sindaci, poi ha preso brevemente la parola. “Portiamo dentro di noi quanto ci è stato spiegato dalle relazioni – ha detto il Presidente – e quanto ci è stato dato come tema di riflessione per ciascuno di noi per l’azione quotidiana, ciascuno nei suoi compiti e nelle sue responsabilità”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.