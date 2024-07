mattarella-a-edificio-italia-san-paolo:-testimonia-legame-con-brasile

Incontro con collettività italiana: collaborazione crescente tra due paesi

Milano, 18 lug. (askanews) – “Questo grande edificio è la testimonianza di un messaggio: del mantenimento del forte legame con l’Italia che si è mantenuto in 150 anni di arrivo di tanti nostri connazionali in Brasile con la speranza di prospettive di vita, con i sacrifici del viaggio, dei primi tempi ma con grandi risultati di realizzazione consolidati nelle generazioni. Questo edificio è la testimonianza di questa grande storia”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al circolo italiano di San Paolo presso l’edificio Italia incontrando una rappresentanza degli italiani nella città brasiliana.Alla presenza dell’ambasciatore italiano in Brasile, Alessandro Cortese, del console generale di Rio Domenico Fornara, del Viceministro degli esteri Edmondo Cirielli, Mattarella ha ribadito “il grande piacere di essere qui con voi dopo 24 anni dalla visita di Ciampi. Dobbiamo mantenere l’interlocuzione con i discendenti italiani”.”Si tratta di un viaggio di grande importanza”, ha ribadito Mattarella ricordando nuovamente la “collaborazione che va crescendo” tra Italia e Brasile che quest’anno sono rispettivamente presidenti del G7 e de G20.Lunedì, ha osservato Mattarella, “nell’Incontro con Lula abbiamo registrato una grande convergenza di valutazioni, di prospettive, di progetti per il futuro e abbiamo firmato intese che hanno riguardato la vita quotidiana dei cittadini”.