Mattarella a Firenze, i passanti: “baluardo di democrazia”
Mattarella a Firenze, i passanti: “baluardo di democrazia”

Al suo ingresso in sede Istituto Storico Resistenza

Firenze, 10 mar. (askanews) – Il presidente della Repubblica è stato salutato con applausi da numerosi passanti, a Firenze, al suo ingresso nella sede dell’Istituto Storico della Resistenza, in via Carducci. “Sergio! Sergio! sei il baluardo della nostra democrazia”, è stato il grido rivoltogli da un uomo. Ad accogliere Mattarella, oltre al presidente dell’Istituto, Vannino Chiti, la sindaca Sara Funaro e il presidente della Toscana, Eugenio Giani.

