mattarella-a-new-york:-la-collaborazione-tra-atenei-costruisce-ponti-di-dialogo

L’Italian Academy alla Columbia è un patrimonio di cui andiamo fieri

New York, 6 mag. (askanews) – “Ad Harvard trovò ospitalità Gaetano Salvemini, durante gli anni dell’esilio dal regime fascista. Enrico Fermi, prima di recarsi a Chicago, trovò ospitalità all’università Columbia, dove insegnano e studiano circa 180 fra professori e ricercatori italiani ospita l’Italian Academy, che auspico sappia essere punto di riferimento, sempre più attivo, per la cultura europea e italiana in questo angolo degli Stati Uniti. Si tratta di un patrimonio di cui dobbiamo andare particolarmente fieri in un periodo in cui la collaborazione fra Atenei – così importante per costruire ponti di dialogo e luoghi di libero dibattito – viene messa in discussione, nel contesto di crescenti tensioni internazionali”.Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando ad una rappresentanza della comunità italiana a New York presso il Metropolitan Club.