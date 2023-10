Mattarella a Oporto, domani vertice Arraiolos su Ucraina ed Europee

Il forum dei capi di Stato discuterà di temi centrali dell’agenda Ue

Roma, 4 ott. (askanews) – Domani e venerdì il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parteciperà al vertice dei paesi del Gruppo Arraiolos che si svolgerà a Oporto, in Portogallo. All’ordine del giorno dell’incontro ci sono l’Unione europea e la situazione in Ucraina e il percorso verso le prossime elezioni del Parlamento europeo e le altre sfide che l’Ue deve affrontare.

Il Gruppo Arraiolos o gruppo Uniti per l’Europa è la riunione multinazionale informale dei presidenti di alcuni degli Stati membri dell’Unione europea, (Italia, Bulgaria, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Croazia, Lettonia, Ungheria, Malta, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia e Finlandia), sia esecutivi sia non esecutivi, che si tiene generalmente una volta all’anno. Si tratta di un forum politico per i capi di stato delle repubbliche parlamentari e anche di alcune tra quelle semi-presidenziali (ne sono esclusi perciò quelli delle monarchie costituzionali o di stati governati da sistemi presidenziali) e si occupa di questioni e problemi riguardanti lo stato attuale e lo sviluppo futuro dell’Unione europea, del processo d’integrazione, ma anche di come affrontare le sfide della globalizzazione.

Il nome deriva dalla cittadina portoghese di Arraiolos, dove si svolse il primo incontro nel 2003. Jorge Sampaio, allora presidente del Portogallo, aveva invitato i presidenti di Finlandia e Germania, insieme a quelli di tre Stati che avrebbero ben presto fatto parte dell’Unione (Ungheria, Lettonia e Polonia) per discutere delle conseguenze dell’allargamento dell’Unione europea ad est e dei piani per una Costituzione per l’Europa.

L’Italia prende parte agli incontri dal 2006, quando sono stati organizzati a Dresda, e ha ospitato a sua volta i Capi di Stato del Gruppo Arraiolos a Napoli nel giugno 2009, e poi a Roma nel 2021, in occasione del loro 16esimo incontro. L’incontro più recente del gruppo, il diciassettesimo, si è svolto a La Valletta il 6 ottobre 2022.

I capi di Stato si incontreranno quest’anno a Oporto, giovedì 5, ottobre al Palacio do Freixo dove ci sarà la cena ufficiale. I lavori inizieranno la mattina seguente. Alle 10,15 la Prima sessione di lavoro ristretta su “L’Unione Europea e la situazione in Ucraina”.

Alle 13 la Colazione di lavoro offerta dal Presidente della Repubblica portoghese in onore dei Capi di Stato.

Alle 14.30 la Seconda sessione di lavoro su “La strada verso le prossime elezioni del Parlamento Europeo e altre sfide dell’Unione Europea”. Infine alle 17,15 il vertice si concluderà con le Dichiarazioni congiunte dei capi di Stato.