sabato, 11 Ottobre , 25
mattarella-a-palazzo-ducale-per-35esimo-commissione-di-venezia
Mattarella a Palazzo Ducale per 35esimo Commissione di Venezia

Mattarella a Palazzo Ducale per 35esimo Commissione di Venezia

Video NewsMattarella a Palazzo Ducale per 35esimo Commissione di Venezia
Redazione-web
Di Redazione-web

L’organo consultivo del Consiglio d’Europa

Milano, 11 ott. (askanews) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Palazzo Ducale, a Venezia, in occasione del 35esimo anniversario della Commissione di Venezia, Organo consultivo del Consiglio d’Europa. Mattarella è stato accolto dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Alla cerimonia sono presenti anche la presidente della Repubblica di Moldova, Maia Sandu, e la presidente della Repubblica di Macedonia del Nord, Gordana Siljanovska-Davkova.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.