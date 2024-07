mattarella-a-parigi-per-i-giochi,-l’incontro-con-gli-azzurri

“Avete intorno a voi l’affetto di tutta l’Italia”

Parigi, 25 lug. (askanews) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto a Parigi in occasione dell’apertura dei Giochi Olimpici 2024. Dopo l’arrivo all’aeroporto, Mattarella ha raggiunto il Villaggio Olimpico per incontrare le atlete e gli atleti dell’Italia Team, accolto dal presidente del Coni Giovanni Malagò. Successivamente ha pranzato alla mensa del Villaggio Olimpico insieme agli atleti.Il capo dello Stato ha cantato l’inno con gli azzurri e ha detto: “Avete intorno a voi l’affetto di tutta l’Italia. Un affetto sincero che non dovete interpretare come una pressione. Sono convinto che gareggerete con grande impegno. Le medaglie che arriveranno saranno benvenute. Poc’anzi abbiamo sentito l’inno, è meglio sentirlo tante volte, sarà bello se lo farete risuonare sul podio delle gare ma dovete gareggiare con la tranquillità che vi consentirà di esprimervi al meglio”. “Avete un messaggio da dare – ha aggiunto Mattarella – in un mondo così complicato, qui che siete con atleti di tanti altri Paesi potete mandare un messaggio di civiltà, di amicizia, di speranza, di serenità internazionale”.Le medaglie saranno importanti, ma più importante – ha sottolineato ancora il capo dello Stato – sarà quello che avete sempre dimostrato e dimostrerete: il senso dello sport, quello di gareggiare con impegno e lealtà, il desiderio di superarsi. Tutto questo è un grande patrimonio. Vi ringrazio per questo incontro, sarà un piacere stare con voi in questi momenti: in bocca al lupo”.A Mattarella è stata donata dalla delegazione italiana a Parigi 2024 la felpa del Team Italia che gli hanno consegnato i portabandiera della squadra azzurra ai giochi Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi, con il quale Mattarella ha volato da Roma a Parigi.