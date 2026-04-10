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Mattarella a Praga, i ragazzi entusiasti lo salutano con l’Inno di Mameli
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Mattarella a Praga, i ragazzi entusiasti lo salutano con l’Inno di Mameli

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(Adnkronos) – Seconda e ultima giornata della visita ufficiale nella Repubblica Ceca del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, con il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, in rappresentanza del Governo.  

La giornata di Mattarella è iniziata con una passeggiata sul Ponte Carlo, sotto qualche fiocco di neve, dove ha incontrato due gruppi di studenti provenienti da Caltanissetta, che sorpresi ed entusiasti lo hanno salutato cantandogli l’Inno d’Italia.  

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