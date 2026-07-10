mattarella-a-seveso-per-cerimonia-50-anni-disastro-stabilimento-icmesa

Con lui il presidente della Regione Lombardia Fontana
Milano, 10 lug. (askanews) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Seveso per la cerimonia commemorativa del 50° anniversario del disastro nello stabilimento ICMESA. Il capo dello Stato, insieme al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, si trova al Bosco delle Querce nell’area antistante al ‘grande pioppo’. Subito dopo si recheranno nella tensostruttura che ospiterà la cerimonia istituzionale con gli interventi delle autorità, i filmati e le testimonianze.