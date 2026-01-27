martedì, 27 Gennaio , 26

Mattarella ad Abu Dhabi per la visita di Stato negli Emirati Arabi

Mattarella ad Abu Dhabi per la visita di Stato negli Emirati Arabi

Incontrerà il presidente Mohamed bin Zayed al Nahyan

Abu Dhabi, 27 gen. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato ad Abu Dhabi per la visita di Stato negli Emirati Arabi.Il capo dello Stato è accompagnato dal viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli.Come primo appuntamento, Mattarella incontrerà il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sua Altezza Mohamed bin Zayed al Nahyan, che lo scorso febbraio è stato in visita al Quirinale.La visita durerà fino al 29 gennaio, il presidente sarà anche a Dubai. Il viaggio suggella il consolidamento dei rapporti tra Italia ed Emirati Arabi e sarà centrato sul profilo economico: l’interscambio tra i paesi è raddoppiato nel 2025 arrivando a 9 miliardi, il tutto legato non solo agli idrocarburi ma anche al nostro export. A Dubai sono presenti circa 600 imprese italiane tra cui quelle che rappresentano i principali asset del paese, Eni, Fincantieri, Leonardo.

